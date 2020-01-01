Лучший агент на вторичном рынке жилья

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TOP FLAT

Агентство недвижимости TOP FLAT в Коммунарке Обладателю "Топовой" квартиры, которая получила больше всех лайков по итогам голосования, в конце года мы вернем 100% уплаченной Продавцом комиссии, в том случае, если данная квартира была продана через наше агентство недвижимости. Комиссия 0%