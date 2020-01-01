Лучший агент на вторичном рынке жилья

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Аренда
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Преимущества
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Быстрый выход на сделку по выгодной цене
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Презентация
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Знание района
Превосходное знание каждого дома во всех жилых комплексах района
Опыт продаж
Высокий уровень профессионализма с опытом продаж с 2005 года
Популярные объявления
Продажа
1-комн. кв., 33.3 м²
Москва, пос. Коммунарка, ул. Фитаревская 19к1
3-комн. кв., 60 м²
Москва, ул. Профсоюзная, 130к2
1-комн. кв., 38.8 м²
Москва, пос. Коммунарка, ул. Скандинавский бульвар дом 1 корпус 1
Аренда
1-комн. кв., 45 м²
Москва, пос. Коммунарка 20
1-комн. кв., 36 м²
Москва, ул. Палехская 122к1
2-комн. кв., 69 м²
Москва, пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, дом 10
TOP FLAT в цифрах
Самая большая доля рынка в Коммунарке
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Отзывы наших клиентов
Благодарю Владимира за помощь в продаже квартиры. Он сразу дал важные инструкции по предпродажной подготовке квартиры, сделал профессиональную фотосъемку. Квартира очень выгодно смотрелась на объявлении и при показах. В результате мы получили 3 предложения от покупателей, поэтому продали без скидки. Хотя закладывали некоторый бюджет на скидку. Сделка прошла быстро. Спасибо, Владимир!
Добрый день. Хочу выразить благодарность Владимиру за продажу нашей квартиры. Ставили довольно жесткие рамки по срокам продажи, с которыми Владимир блестяще справился. На всем протяжении сделки получали оперативную и грамотную помощь. Сделка была проведена на выгодных для нас условиях. В дальнейшем, если снова придется продавать квартиру, выбор риэлтора однозначен - Владимир. Спасибо.
Добрый день! С Владимиром познакомилась 3 года назад, когда возникла необходимость сдать квартиру в Коммунарки, долго изучала на форуме отзывы по работе Владимира. В итоге все прошло на ура отдала ключи и через 2 недели у меня уже были жильцы. Сейчас опять возникла необходимость сдать квартиру, ну и конечно я обратилась к Владимиру, встретились , передала ключи и уже через неделю нашлись жильцы. Огромное спасибо Владимиру за его труд, все четко, ясно, оперативно теперь только обращаюсь к нему. Процветания вам.
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