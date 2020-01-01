Лучший агент на вторичном рынке жилья

Владимир Буйлов в 2019 году был признан лучшим риэлтором России на вторичном рынке недвижимости, на Всероссийском Жилищном Конгрессе, проходящем в Сочи.

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TOP FLAT

Агентство недвижимости TOP FLAT в Коммунарке

Обладателю "Топовой" квартиры, которая получила больше всех лайков по итогам голосования, в конце года мы вернем 100% уплаченной Продавцом комиссии, в том случае, если данная квартира была продана через наше агентство недвижимости.

Продажа

Быстрая продажа квартиры по выгодной цене

Аренда

Быстрый и безопасный способ получения ежемесячного дохода

Погашение ипотеки

Полное досрочное погашение ипотечной задолженности

Преимущества

Клиенты агентства недвижимости TOP FLAT всегда получают преимущества

Быстрая продажа

Быстрый выход на сделку по выгодной цене

Точная оценка

Максимально точная оценка рыночной стоимости квартиры

Оперативные показы

Слаженная работа позволяет производить оперативные показы квартиры

Презентация

Всегда качественная презентация квартиры

Знание района

Превосходное знание каждого дома во всех жилых комплексах района

Опыт продаж

Высокий уровень профессионализма с опытом продаж с 2005 года

Популярные объявления

Продажа

6 800 000

1-комн. кв., 33.3 м²

Москва, пос. Коммунарка, ул. Фитаревская 19к1

12 250 000

3-комн. кв., 60 м²

Москва, ул. Профсоюзная, 130к2

6 800 000

1-комн. кв., 38.8 м²

Москва, пос. Коммунарка, ул. Скандинавский бульвар дом 1 корпус 1

Аренда

34 000

1-комн. кв., 45 м²

Москва, пос. Коммунарка 20

25 000

1-комн. кв., 36 м²

Москва, ул. Палехская 122к1

45 000

2-комн. кв., 69 м²

Москва, пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, дом 10

TOP FLAT в цифрах

Самая большая доля рынка в Коммунарке

245

ПРОДАННЫХ КВАРТИР

262

СДАННЫХ КВАРТИР

27

ТОПОВЫХ КВАРТИР

Наши награды

Отзывы наших клиентов

Сергей

Благодарю Владимира за помощь в продаже квартиры. Он сразу дал важные инструкции по предпродажной подготовке квартиры, сделал профессиональную фотосъемку. Квартира очень выгодно смотрелась на объявлении и при показах. В результате мы получили 3 предложения от покупателей, поэтому продали без скидки. Хотя закладывали некоторый бюджет на скидку. Сделка прошла быстро. Спасибо, Владимир!

Игорь

Добрый день. Хочу выразить благодарность Владимиру за продажу нашей квартиры. Ставили довольно жесткие рамки по срокам продажи, с которыми Владимир блестяще справился. На всем протяжении сделки получали оперативную и грамотную помощь. Сделка была проведена на выгодных для нас условиях. В дальнейшем, если снова придется продавать квартиру, выбор риэлтора однозначен - Владимир. Спасибо.

Мария

Добрый день! С Владимиром познакомилась 3 года назад, когда возникла необходимость сдать квартиру в Коммунарки, долго изучала на форуме отзывы по работе Владимира. В итоге все прошло на ура отдала ключи и через 2 недели у меня уже были жильцы. Сейчас опять возникла необходимость сдать квартиру, ну и конечно я обратилась к Владимиру, встретились , передала ключи и уже через неделю нашлись жильцы. Огромное спасибо Владимиру за его труд, все четко, ясно, оперативно теперь только обращаюсь к нему. Процветания вам.

Эксперт рынка недвижимости

Лучший агент на вторичном рынке жилья

Комиссия 0%

Мы продали квартиру с командой TOP FLAT без комиссии

Срочный выкуп квартир

Самая быстрая и безопасная продажа Вашей квартиры на выгодных условиях

Быстро

Внесем аванс и купим вашу квартиру в самые сжатые сроки.

Удобно

Самостоятельно подготовим и соберем все необходимые документы.

Безопасно

Организуем грамотное проведение сделки, обеспечив безопасные взаиморасчеты.